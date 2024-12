En Côte d’Ivoire, un grave accident de la route est survenu mardi sur l’autoroute du Nord, au niveau du PK 23. Un grumier a percuté de plein fouet un motocycliste, causant la mort instantanée de ce dernier.

Un nouveau drame sur l’autoroute du Nord, un motocycliste tué en Côte d’Ivoire

Selon les informations, le drame s’est produit à proximité de la nouvelle zone industrielle, non loin de l’usine Brassivoire de Côte d’Ivoire. Les premiers éléments de l’enquête indiquent que les conditions météorologiques défavorables et une vitesse excessive pourraient être à l’origine de cette collision. La violence du choc a laissé la moto totalement endommagée et le corps de la victime a été projeté sur le bas-côté.

Il s’agit d’un nouvel accident qui met une fois de plus en lumière le danger que représentent les poids lourds, en particulier les grumiers, sur les routes de Côte d’Ivoire. Les collisions entre camions et deux-roues sont malheureusement fréquentes, souvent avec des conséquences dramatiques.

L’autoroute du Nord, en raison de son trafic intense et de la présence de nombreux poids lourds transportant des marchandises volumineuses, est particulièrement concernée par ce phénomène. Les motocyclistes, souvent peu protégés, sont les premières victimes de ces accidents.

Face à ce constat alarmant, il est important que les autorités compétentes prennent des mesures pour améliorer la sécurité routière en Côte d’Ivoire. Aussi, les usagers de la route sont appelés à plus de prudence sur les voies afin d’éviter au maximum les cas d’accident surtout en ces périodes de fin d’année.