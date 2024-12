Le Fonds monétaire international (FMI) annonce un décaissement immédiat d’environ 80 millions de dollars pour le Bénin. La décision a été pris à l’issue de la cinquième revue du Mécanisme élargi de crédit (MEC) et de la Facilité élargie de crédit (FEC) du Bénin ainsi que la deuxième revue au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité (FSR).

Le FMI annonce un décaisser immédiat d’environ 80 millions de dollars pour le Bénin

Satisfait de la mise en œuvre du MEC/FEC approuvé par son Conseil d’administration en juillet 2022 et complété en décembre 2023 par la FSR, le FMI décide d’un décaissement immédiat d’environ 80 millions de dollars pour le compte de l’Etat béninois.

Selon la mission du FMI, les performances du programme ont été solides, avec tous les objectifs atteints à fin juin 2024 et les repères structurels (au titre du FEP/FEC) achevés. En ce qui concerne la FSR, « les autorités ont mis en œuvre l’étiquetage budgétaire climatique dans le cadre du budget 2025 et adopté un mécanisme prévisible d’ajustement des prix des produits pétroliers et le mécanisme compensatoire associé ».

Le nouveau décaissement est réparti en deux volets. Il s’agit de 31,2 millions de DTS (environ 41 millions de dollars US) au titre du FEC/EFF, ce qui porte le total des décaissements au titre du programme à 431,4 millions de DTS (environ 565 millions de dollars US) et de 29,7 millions de DTS (environ 39 millions de dollars US) au titre de l’accord FSR.

Le FMI à propos des perspectives économiques du Bénin

Lors de leur séjour à Cotonou, les experts du FMI ont analysé la situation économique du pays. Dans leur rapport, ils ont indiqué que « l’activité économique devrait avoir progressé de 6,4 % en glissement annuel au premier semestre de cette année ; la croissance devrait rester forte à court terme ». Toutefois, ils ont constaté une détérioration temporaire de la balance des paiements, « en raison d’investissements importants, notamment liés à la zone économique spéciale (ZES) ».

Elle devrait se redresser progressivement à mesure que la transformation des produits locaux dans la ZES stimulera les exportations.

Le FMI note une gestion macroéconomique rigoureuse et des réformes qui ont permis au Bénin de réaliser des progrès économiques notables. L’institution constate une forte croissance, une amélioration de la notation de crédit et soutien continu des partenaires au développement. Cependant, les autorités doivent rester prudentes face aux incertitudes mondiales et régionales, en adoptant des plans d’urgence adaptés.

Selon l’institution financière, le budget de l’Etat, exercice 2025 adopté par le parlement béninois respecte la norme de déficit budgétaire de 3 % du PIB de l’UEMOA avec une augmentation des dépenses sociales.

En recommandation, les autorités sont invités à renforcer la lutte contre la corruption pour protéger les acquis économiques et favoriser une croissance inclusive soutenue par le secteur privé. Une vigilance particulière est nécessaire pour limiter les risques liés aux secteurs financiers publics et privés, afin de préserver la stabilité économique.

Le Bénin doit également poursuivre ses réformes et développer des politiques inclusives pour une transformation économique créatrice d’emplois. La mise en œuvre complète du registre social améliorera la coordination des programmes d’aide et le ciblage des ménages vulnérables.