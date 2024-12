En Côte d’Ivoire, un drame familial a bouleversé la ville de Touba dans la nuit du samedi 30 novembre au dimanche 1ᵉʳ décembre. Vers 4 heures du matin, les autorités ont été alertées d’un acte de violence extrême perpétré par une jeune mère sur son propre enfant.

Alarme sociale à Touba : une mère atteinte de troubles mentaux poignarde son bébé en Côte d’Ivoire

Selon les infirmations, il s’agit d’une dame locataire dénommée Désirée Diet, souffrant de troubles mentaux, qui aurait poignardé sa fillette d’environ sept mois. Les faits se sont déroulés au domicile familial, situé dans le quartier Dar-es-Salam.

Alertés, les secours sont descendus sur les lieux et ont retrouvé le bébé dans un état critique, présentant de graves blessures à l’abdomen. Rapidement transportée au Centre hospitalier régional de Touba en Côte d’Ivoire, la petite victime a bénéficié de soins intensifs. À en croire le médecin traitant, le pronostic vital du nourrisson est engagé.

Quant à la mère, elle a été interpellée sur les lieux et conduite à l’hôpital pour une évaluation psychiatrique. Son état mental semblait fortement perturbé au moment des faits.

Cette tragédie a suscité une vive émotion au sein de la communauté et soulève des questions sur la prévention des violences intrafamiliales et la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux. Les autorités compétentes de Côte d’Ivoire ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame et apporter une assistance psychologique aux proches de la victime.