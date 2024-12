Grande star de l’Afrobeat, David Adeleke, connu sous le nom de Davido, attribue sa résilience face aux épreuves de la vie aux enseignements sur la foi que lui a transmis son père. Lors d’une interview récemment pour un podcast avec Rollingout, l’artiste nigérian est revenu sur son éducation au sein de sa famille. Une fammille pour le moins chrétienne fervente et ayant l’impact des valeurs religieuses sur sa vision du monde.

Une éducation marquée par la foi



Au cours de l’interview, Davido a expliqué : « Mon père, bien qu’étant un homme d’affaires prospère, est aussi un ancien de l’Église. J’ai grandi dans l’Église adventiste du septième jour et j’ai fréquenté une université chrétienne. » Ces bases spirituelles ont été cruciales dans sa vie, notamment pour surmonter les moments difficiles.

L’artiste a souligné un enseignement fondamental de son père : accepter les épreuves sans remettre en question Dieu. « Au début, je ne comprenais pas et j’étais en colère. Je me demandais pourquoi de mauvaises choses arrivaient aux bonnes personnes. Mais mon père m’a appris qu’il ne fallait pas remettre en question Dieu. »

Un parcours de foi renforcé par les épreuves



Davido a évoqué la perte tragique de son fils Ifeanyi et son cheminement spirituel après ce drame. « Je me disais : « Comment accepter cela sans questionner Dieu ? » Mais un an après, j’ai eu des jumeaux, sorti le plus grand album de ma carrière, et obtenu mes premières nominations aux Grammy Awards. Là, tout a commencé à avoir un sens. »

Il a conclu sur un message d’espoir : « Les épreuves sont inévitables, mais sachez que Dieu vous soutient. Persévérez, car le timing divin finit toujours par porter ses fruits. »