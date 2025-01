La Côte d’Ivoire se prépare à franchir une nouvelle étape dans son développement. Le gouvernement a donné son feu vert à l’élaboration du Plan national de développement (PND) 2026-2030, un document stratégique qui définira les grandes orientations économiques et sociales du pays pour les cinq prochaines années.

La Côte d’Ivoire accélère sa transformation

Ce nouveau plan, dont le coût est estimé à 1,6 milliard de FCFA, vise à consolider les acquis des précédents PND et à relever les défis futurs. « Le processus de préparation du PND 2026-2030 débutera avec la réalisation d’un diagnostic stratégique dédié à l’examen des progrès enregistrés et des défis majeurs pour l’avenir », a expliqué Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement. Ce diagnostic permettra d’identifier les secteurs clés à renforcer et les actions à mener pour accélérer la croissance économique et améliorer le bien-être des populations.

Depuis 2012, la Côte d’Ivoire a connu une croissance économique remarquable, grâce à la mise en œuvre de plusieurs plans de développement successifs. « La mise en œuvre de ces différents programmes nationaux a permis de repositionner la Côte d’Ivoire pays parmi les pays ayant les plus fortes performances, avec un taux de croissance annuel moyen du PIB de 9,6% sur la période 2012-2015 », a rappelé Amadou Coulibaly. Même face à des chocs externes comme la pandémie de Covid-19, le pays a réussi à maintenir une croissance soutenue.

Les résultats des précédents PND sont encourageants. Le pays a enregistré des taux de croissance élevés ces dernières années, témoignant de la dynamique économique en cours. « Les rapports annuels de la mise en œuvre du PND 2021-2025 notamment font état de performances macroéconomiques globalement satisfaisantes avec des taux de croissance de 7,1% en 2021, 6,2% en 2022, 6,5% en 2023 et des taux de croissance projetés à 7,2% en 2024 et à 7% en 2025 », a souligné le porte-parole du gouvernement.

Le nouveau PND 2026-2030 devrait permettre à la Côte d’Ivoire de poursuivre sur cette lancée et de relever de nouveaux défis, tels que la réduction des inégalités, la lutte contre le changement climatique et la création d’emplois pour les jeunes.