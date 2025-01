Au Zimbabwe, la société de production de sucre Tongaat Hulett compte licencier 1 000 de ses employés. Ces licenciements sont liés à la crise monétaire et aux pressions inflationnistes dans le pays.

Zimbabwe : licenciement de 1 000 employés par Tongaat Hulett

La société de production de sucre Tongaat Hulett, basée au Zimbabwe, traverse une crise monétaire marquée par des pressions inflationnistes. Ces licenciements s’expliquent également par la flambée des coûts de la main-d’œuvre, des engrais, ainsi que par les pertes de change dues à l’instabilité de la monnaie locale. Pour surmonter cette crise, la société a décidé de réduire ses effectifs.

Actuellement, Tongaat Hulett emploie 16 000 personnes et est considérée comme le plus grand employeur du Zimbabwe. D’ici août 2025, l’effectif devrait passer à 15 000 employés, soit une réduction de 1 000 postes. Cependant, ces licenciements ne se feront pas en une seule fois. Une première vague concernera 500 employés, répartis entre les deux usines de la société : Hippo Valley et Triangle, selon la porte-parole de Tongaat Hulett Zimbabwe.

M. Garwe, représentant de la société, a donné des précisions sur ces mesures :

« Il est très difficile de gérer une main-d’œuvre aussi nombreuse. Nous devons donc chercher des moyens de devenir beaucoup plus efficaces dans la manière dont nous menons nos activités. Cela fait partie d’une stratégie visant à maîtriser nos coûts et à remettre l’entreprise sur une trajectoire stable », a-t-il déclaré.

Il convient également de rappeler que les marges bénéficiaires de l’entreprise ont chuté de 55 %, tandis que les coûts liés à la main-d’œuvre ont augmenté de 113 %. Cette situation a plongé Tongaat Hulett dans l’endettement.