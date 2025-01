En Côte d’Ivoire, Mamadou Traoré et Kando Soumahoro vont rester en détention et purger leur peine. Ainsi en a décidé la Cour d’appel d’Abidjan, qui a confirmé les charges et la condamnation contre ces deux proches de Guillaume Soro.

Côte d’Ivoire : Mamadou Traoré et Kando Soumahoro déboutés par la Cour d’appel

Ce mercredi 15 janvier 2025, la Cour d’appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire) a rendu son verdict dans deux dossiers distincts impliquant des responsables du mouvement d’opposition Générations et Peuples Solidaires (GPS). Les deux hommes ont été condamnés à deux ans de prison ferme.

Mamadou Traoré a été reconnu coupable de « diffusion de fausses informations » et de « troubles à l’ordre public ». Son arrestation faisait suite à une publication sur Facebook, dans laquelle il affirmait que le matériel militaire exhibé lors d’un défilé avait été « loué ». En plus de sa peine de prison, il a été condamné à cinq ans de privation de ses droits civiques.

Quant à Kando Soumahoro, il a également été condamné à deux ans de prison ferme pour « troubles à l’ordre public ». Son arrestation est liée à sa participation à une manifestation organisée par le mouvement GPS, que la justice considère comme dissous.

La Cour d’appel a confirmé les charges et les verdicts prononcés en première instance. Les avocats des deux condamnés ont une nouvelle fois contesté ces décisions, dénonçant ce qu’ils qualifient de manœuvres politiques visant à faire taire leurs clients.