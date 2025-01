Le football en Côte d’Ivoire franchit une nouvelle étape. Le Centre technique national de football de Bingerville va connaître une métamorphose complète grâce à un projet de rénovation ambitieux. Lancé le jeudi 16 janvier dernier, ce chantier d’envergure vise à moderniser les infrastructures existantes et à construire de nouveaux bâtiments adaptés aux exigences du football moderne.

La Côte d’Ivoire mise sur la formation de ses jeunes talents

D’un coût global de 2,6 milliards de francs CFA, entièrement financé par les fonds FIFA Forward, ce projet est une véritable bouffée d’oxygène pour le football ivoirien. Les travaux, d’une durée de 12 mois, porteront sur la construction de six nouveaux bâtiments dédiés à l’hébergement, à la restauration, à la formation, à la médecine du sport et au stockage du matériel. La piscine existante sera également réhabilitée.

« Le Centre national technique de football, tel que présenté par le président de la FIF, s’offre comme un véritable instrument de développement humain qui propose des opportunités supplémentaires d’insertion aux jeunes (…) Ce projet est également de nature à consolider le statut de leader sous régional du football. », a déclaré Adjé Silas Metch, ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a salué cette initiative : « Ce geste symbolique marque le début d’un projet ambitieux porteur de dynamisme et d’avenir pour le football en Côte d’Ivoire. Au nom de la FIFA, je tiens à exprimer notre fierté d’accompagner ce projet qui témoigne de notre engagement constant à soutenir la construction d’infrastructures modernes qui sont indispensables pour professionnaliser le football et pour former une nouvelle génération de talents ».

Une fois achevés, ces travaux permettront d’offrir aux jeunes footballeurs ivoiriens des conditions d’entraînement optimales, favorisant ainsi l’émergence de nouveaux talents. Le Centre technique national de Bingerville deviendra ainsi un pôle d’excellence pour la formation footballistique en Afrique de l’Ouest.

Ce projet est une nouvelle preuve de l’engagement de la Côte d’Ivoire à développer son football et à rayonner sur la scène internationale.