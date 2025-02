Les forces de l’ordre ont démantelé un site illégal de l’orpaillage dans la région de Zoukougbeu en Côte d’Ivoire. Lors d’une opération menée lundi 3 février 2025 à Gregbeu, les gendarmes de la brigade de sécurité rurale 2 de Daloa et leurs collègues de la brigade de Zoukougbeu ont interpellé deux individus impliqués dans cette activité illégale.

Lutte contre l’orpaillage illégal en Côte d’Ivoire : des arrestations à Gregbeu

Au cours de cette opération de démantèlement du site d’orpaillage clandestin, les gendarmes ont procédé à la saisie du matériel utilisé pour cette activité illégale en Côte d’Ivoire. Cette descente des forces de sécurité s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal qui a des conséquences néfastes sur l’environnement et l’économie locale.

L’orpaillage illégal est un phénomène qui sévit dans de nombreuses régions de Côte d’Ivoire et qui pose de sérieux problèmes environnementaux et sociaux. Les orpailleurs clandestins utilisent souvent des méthodes destructrices qui entraînent la pollution des cours d’eau et la dégradation des sols.

Les autorités ivoiriennes sont déterminées à lutter contre ce fléau et multiplient les opérations de contrôle et de répression. La saisie de matériel et l’interpellation des individus impliqués dans ces activités illégales sont autant de signaux forts envoyés aux contrevenants.