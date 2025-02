Les gendarmes de Côte d’Ivoire ont porté un coup dur aux activités d’orpaillage illégal dans la région de Tengrela. Lors d’une vaste opération menée du 26 au 2 février 2025, les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation de 13 personnes et à la saisie d’un important matériel d’exploitation aurifère.

Importante saisie et arrestations dans la lutte contre l’orpaillage clandestin à Tengrela en Côte d’Ivoire

C’est dans les localités de Kokari, Papara, Tiongoli et Tengrela que les gendarmes de Côte d’Ivoire ont mené leurs opérations. Un site d’orpaillage illégal a été démantelé à Kokari, permettant la saisie de véhicules tout-terrain, de tracteurs, de motocyclettes, d’armes, de munitions, d’équipements électroniques et d’une somme d’argent importante. Les enquêteurs ont également mis la main sur des minerais et des produits stupéfiants.

Les personnes arrêtées ont été conduites devant les juridictions compétentes à Abidjan. Aussi, une enquête est en cours pour identifier et interpeller d’autres individus impliqués dans ce vaste réseau d’orpaillage illégal.

L’orpaillage illégal est un phénomène qui sévit dans de nombreuses régions du monde et a des conséquences désastreuses sur l’environnement, la santé publique et l’économie. En Côte d’Ivoire, cette activité entraîne la dégradation des sols, la pollution des cours d’eau, et favorise le développement de l’insécurité.