Après plusieurs décennies de présence militaire française en Côte d’Ivoire, le camp de Port-Bouët va être officiellement rétrocédé aux autorités ivoiriennes le 20 février 2025. Il s’agit d’une information annoncée par le chef du détachement de liaison du 43e bataillon d’infanterie de marine (43e BIMa), le colonel Bruno Yver.

La France quitte la base militaire de Port-Bouët en Côte d’Ivoire

Ce transfert de souveraineté s’effectue dans un climat de coopération et de partenariat. Les armées de Côte d’Ivoire et française travaillent étroitement depuis plusieurs mois pour assurer une transition en douceur. Des formations conjointes sont organisées régulièrement afin de permettre aux forces armées ivoiriennes de prendre progressivement en charge les missions auparavant assurées par les Français.

Selon l’officier supérieur français, à la date du 20 février prochain, le ministre des Armées de France Sébastien Lecornu et le ministre d’Etat ivoirien chargé de la défense, Téné Birahima de la défense, auront l’occasion de signer les différents documents pour acter cette rétrocession du 43e bataillon d’infanterie de marine (43e BIMa) aux Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI).

La présence militaire française en Côte d’Ivoire remonte à plusieurs décennies. Le camp de Port-Bouët a joué un rôle central dans la coopération militaire entre les deux pays, notamment lors de la crise post-électorale de 2010-2011.

Avec ce retrait, la France marque une nouvelle étape dans sa politique africaine. Le pays souhaite désormais privilégier des partenariats plus équilibrés et plus respectueux de la souveraineté des États africains. La Côte d’Ivoire, de son côté, entend renforcer son autonomie en matière de défense et de sécurité.

Ce transfert de souveraineté marque une nouvelle étape dans les relations entre la France et la Côte d’Ivoire. Il s’inscrit dans un contexte de réorientation de la politique africaine de la France et d’affirmation de la souveraineté des États africains.

A noter que ce camp sera rebaptisé au nom du premier chef d’état-major des FACI, le général Ouattara Thomas d’Aquin comme annoncé par le président Alassane Ouattara dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier.