La deuxième édition de la Journée Ivoirienne du Volontariat Canadien (JIVCA) s’est déroulée le jeudi 30 janvier 2025 à Abidjan, marquant une étape importante dans la promotion du volontariat et du développement durable en Côte d’Ivoire. Cet événement a réuni des acteurs clés du développement, des volontaires canadiens et ivoiriens, ainsi que des représentants d’organisations engagées dans la coopération internationale.

Un catalyseur de changement et de renforcement des capacités

Placée sous le thème évocateur : « Le volontaire canadien et son rôle dans la transformation et le renforcement des capacités locales », cette journée a mis en lumière l’impact significatif des volontaires canadiens sur le terrain. Leur engagement et leurs compétences contribuent à bâtir un avenir meilleur pour les communautés ivoiriennes. La JIVCA s’inscrit dans une dynamique de partenariat et de solidarité, en accord avec l’Objectif de Développement Durable (ODD) 17 qui prône des alliances pour atteindre les objectifs de développement.

Cette journée a été l’occasion de :

promouvoir le volontariat comme un acte citoyen essentiel, vecteur de changement et de progrès.

le volontariat comme un acte citoyen essentiel, vecteur de changement et de progrès. valoriser la contribution inestimable des volontaires canadiens en Côte d’Ivoire, artisans de développement local.

la contribution inestimable des volontaires canadiens en Côte d’Ivoire, artisans de développement local. encourager un engagement citoyen plus large, en incitant davantage de personnes à rejoindre le mouvement du volontariat.

un engagement citoyen plus large, en incitant davantage de personnes à rejoindre le mouvement du volontariat. consolider les liens entre les communautés canadienne et ivoirienne, favorisant ainsi les échanges et le partage d’expériences.

Une collaboration fructueuse entre le Canada et la Côte d’Ivoire

Le volontariat international se révèle être un pilier fondamental de la coopération pour le développement. Plusieurs organisations canadiennes telles que Carrefour International, Catalyste+, CECI, EUMC, ICBCR et SUCO sont engagées dans cette démarche, apportant leur expertise et leur soutien aux initiatives locales. Depuis plus de cinquante ans, le Programme de Coopération Volontaire mobilise des Canadiens et Canadiennes désireux de mettre leurs compétences au service du développement. Le Programme de Coopération Volontaire 2020-2027, soutenu par Affaires Mondiales Canada (AMC), s’inscrit dans cette dynamique en mobilisant des volontaires canadiens pour renforcer les capacités locales et promouvoir un développement économique durable, contribuant ainsi à la transformation sociale en Côte d’Ivoire.

Lors de son allocution, l’Ambassadeur du Canada, Son Excellence Monsieur Anderson Blanc, a souligné l’importance de cet événement pour soutenir et encourager le volontariat en Côte d’Ivoire. Il a déclaré : « Le volontariat, c’est un geste, un impact ; c’est la solidarité en action pour un avenir meilleur pour tous et toutes. »

La JIVCA représente un moment privilégié pour renforcer les partenariats entre les organisations canadiennes et ivoiriennes, élargir les perspectives de chacun et sensibiliser un public plus large aux enjeux du développement. Cette célébration est également l’occasion de mettre en lumière les réussites des volontaires dans divers domaines tels que l’éducation, l’agriculture durable et la résilience climatique.

Rappelons que le 5 décembre est reconnu mondialement comme la Journée Internationale du Volontariat, une initiative des Nations Unies instituée en 1985. Cette journée offre une tribune pour célébrer l’engagement des volontaires et promouvoir les valeurs de solidarité et de partage à travers le monde.