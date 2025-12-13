Coupe du Monde 2026 : Les prix de la finale choquent

Le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, c’est dans moins de sept mois. Avec le tirage au sort effectué Vendredi 5 décembre, les pays participants sont désormais fixés. Mais, les prix des billets pour suivre les rencontres choquent.

Coupe du Monde 2026 : au moins 3500 euros pour suivre la finale

Vendredi 5 décembre 2025 lors du tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde 2026, le président américain Donald Trump s’est enflammé pour l’engouement sur la billetterie. « Nous avons établi des nouveaux records de vente de billets. Je pense que vous allez voir un événement comme le monde n’en a jamais vu. Nous travaillons de très près avec le Mexique et le Canada, nos relations ont été incroyables, Le monde est plus sécurisé que jamais. Les États-Unis se portaient très mal il y a plus d’un an, aujourd’hui nous sommes au sommet« , a-t-il déclaré.

Mais, de très loin, le tournoi ne sera pas un évènement abordable pour toutes les bourses. En effet, le prix des places fait tiquer de nombreux supporters à travers la planète. Pour la finale, il faudra se ruiner pour espérer voir la Coupe du Monde 2026 être soulevée dans le ciel de New-York, car le prix des places fait peur.

La place la moins chère pour la finale pour cette Coupe du Monde 2026 est de 3500 euros. Il faut grimper à 4700 euros puis jusqu’à 7400 euros pour les meilleures places. Comme le souligne le journaliste Julien Huet, c’est une augmentation drastique par rapport notamment au Mondial en 2018 en Russie où des places pour France – Croatie pouvaient se trouver aux alentours de 300 euros.