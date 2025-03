Dans une récente interview publiée le 15 mars 2025, la chanteuse gabonaise Creol a créé la surprise en partageant une anecdote intime sur une rencontre marquante avec un Ivoirien lors d’une soirée mémorable.

Sans langue de bois, Creol a évoqué cette histoire passagère qu’elle décrit comme une « très belle aventure » empreinte de « souvenirs mémorables ». Toutefois, elle tient à préciser qu’il ne s’agissait pas d’un « mougoupan » (relation d’un soir purement sexuelle), mais plutôt d’un moment de plaisir partagé, sans attentes ni engagement.

L’artiste confie que cette rencontre fut brève et sans lendemain : « C’était une aventure d’un soir. Après, on ne s’est plus reparlé ni revu. » Selon ses dires, aucun échange de numéros n’a eu lieu, laissant cette histoire suspendue dans le temps, comme un souvenir gravé, mais sans prolongement.