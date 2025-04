Récemment au micro de la presse ivoirienne, l’ex de Grand P, Eudoxie Yao, s’est livrée sur sa vie amoureuse.

« L’argent ne suffit pas » : Eudoxie Yao raconte son amour à distance

Invitée dans l’émission Showbuzz, la chanteuse et influenceuse ivoirienne, Eudoxie Yao, a levé le voile sur l’état compliqué de sa relation sentimentale actuelle. Interrogée sur ses projets de mariage, l’ex de Grand P s’est montrée très claire : « Le mariage est très loin. Je ne sais même pas si je suis avec quelqu’un. Je ne sais pas si je suis en couple ou pas. Le mariage n’est pas dans ma tête. »

Des propos sincères et sans détour, révélateurs d’un profond malaise dans sa vie personnelle. Bien qu’elle reconnaisse que son compagnon subvenait à ses besoins matériels, elle avoue souffrir de son absence : « Il me donne tout ce que je veux, mais tu ne le vois pas. Il n’a pas fait kôkô. Je ne suis pas heureuse. L’argent ne suffit pas forcément. Parfois, tu as juste besoin de voir la personne. »

Malgré sa présence en Côte d’Ivoire, l’homme qu’elle décrit comme étant « noir » serait constamment en déplacement. Cette situation renforce l’incertitude autour de leur relation.