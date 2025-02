Dans une déclaration faite le 1er février 2025, Gildas Agonkan, ambassadeur du Bénin près le Niger, a abordé brièvement la crise qui affecte les relations bilatérales entre les deux pays. À cette occasion, il a demandé pardon au peuple nigérien au nom du peuple béninois et des autorités du Bénin.

Relations Bénin-Niger : le message de pardon de l’ambassadeur Gildas Agonkan à Gaya

Ces derniers mois, Cotonou et Niamey ont amorcé un rapprochement diplomatique, signe d’une volonté commune d’apaiser les tensions. Les ambassadeurs des deux pays ont repris leurs fonctions respectives, et un dialogue semble s’établir progressivement. Toutefois, la normalisation complète des relations reste entravée par des points de friction persistants. En effet, le Niger maintient la fermeture de sa frontière avec le Bénin et pose des conditions strictes sur le plan sécuritaire avant toute réouverture.

Dans ce contexte délicat, chaque initiative en faveur de la réconciliation est importante. Gildas Agonkan l’a bien compris. C’est dans cet esprit qu’il a profité de son invitation à la cérémonie de prestation de serment et de remise de diplômes de la 7e promotion de l’Institut International de Santé (IIS) KOUBEYNI de Gaya, où étudient plusieurs Béninois, pour adresser un message fort en faveur de l’apaisement.

Lors de son allocution, l’ambassadeur a exprimé publiquement des regrets au nom de son pays. « Mon pays, le Bénin, par la force des choses, a connu des difficultés avec le Niger. Je voudrais d’abord, au nom de tous les Béninois, au nom des autorités du Bénin, demander pardon au peuple nigérien », a-t-il déclaré avec solennité.

Il a également reconnu l’impact des tensions diplomatiques sur les populations des deux pays. « Des choses se sont passées, des choses graves, qui ont engendré des sacrifices, qui ont engendré des difficultés, qui ont engendré des problèmes, ici au Niger, ici à Gaya. Nous demandons pardon, parce que nous sommes des frères. Nous allons prier Dieu, nous allons prier Allah pour que plus jamais ces choses ne puissent se produire encore. Je suis au Niger, mais je suis à Gaya. Gaya est le symbole d’intégration entre le Niger et le Bénin. », a-t-il poursuivi.

Un appel à la réconciliation totale

Par cette prise de parole, Gildas Agonkan a réaffirmé son engagement en faveur de la paix et du rapprochement entre les deux pays. Il a souligné l’importance de tourner la page des tensions passées pour renouer avec une coopération basée sur la confiance mutuelle et l’intérêt commun. Son souhait est que les relations entre les deux pays retrouvent leur harmonie d’antan, sans méfiance ni tension.