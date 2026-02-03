© Cybercriminalité : Elon Musk convoqué par le parquet de Paris

Elon Musk, patron du réseau social X, est attendu en audition au parquet de Paris. Convoqué, il devra se présenter le 20 avril prochain aux côtés de Linda Yaccarino, ancienne directrice générale de X (ex‑Twitter). Tous deux sont visés dans le cadre d’une enquête menée par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris.

Le bureau français de X perquisitionné, Elon Musk convoqué

À la suite d’une perquisition dans les locaux du bureau français de X, le parquet de Paris a convoqué Elon Musk et l’ancienne dirigeante de la plateforme. Le parquet précise que les deux personnalités sont appelées « aux fins d’auditions libres », « en leur qualité de gérant de fait et de droit de la plateforme X au moment des faits ».

L’enquête a été ouverte en 2025 après des plaintes de députés dénonçant des algorithmes biaisés du réseau social. Les enquêteurs évoquent également des faits de « complicité de détention d’images de mineurs à caractère pédopornographique, complicité de diffusion, offre ou mise à disposition en bande organisée d’images de mineurs à caractère pornographique, production de deepfakes à caractère sexuel et négationnisme ».

Musk et Yaccarino ne sont pas les seuls concernés par la justice française. La procureure a indiqué que « des salariés de la plateforme X sont également convoqués la semaine du 20 au 24 avril 2026 pour être entendus en qualité de témoins ». Elle a ajouté : « La conduite de cette enquête s’inscrit à ce stade dans une démarche constructive, visant à garantir in fine la conformité de la plateforme X aux lois françaises, dans la mesure où elle opère sur le territoire national. »