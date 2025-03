Le conglomérat Dangote, dirigé par le milliardaire Aliko Dangote, envisage de construire un port maritime de grande envergure dans l’État d’Ogun, au Nigéria. Cette initiative vise à soutenir la chaîne de distribution de ses cimenteries et de sa raffinerie à proximité. Ce projet ambitieux pourrait redessiner le paysage portuaire du pays et renforcer la position de Dangote dans le secteur logistique.

Un port pour doper l’économie locale

Aliko Dangote a annoncé son intention de construire le plus grand port maritime du Nigéria dans la zone de libre-échange d’Olokola. Cette déclaration a été faite lors d’une visite chez Dapo Abiodun, le gouverneur de l’État d’Ogun. « Grâce à votre politique et à un climat d’affaires favorable, nous revenons à Olokola. Des projets sont en cours pour construire le plus grand port du Nigeria », a déclaré le milliardaire. L’emplacement stratégique du port, à proximité des installations de cimenterie de Dangote et de sa raffinerie de Lekki, optimisera la chaîne d’approvisionnement du groupe. Le port devrait stimuler l’économie locale en créant des emplois et en attirant des investissements.

L’État d’Ogun, deuxième pôle industriel du Nigéria après Lagos, bénéficiera grandement de ce projet. La construction de ce port s’inscrit dans la stratégie de Dangote d’opter pour le transport maritime. Cette option est privilégiée pour l’expédition des cargaisons de pétrole en provenance et à destination de sa raffinerie de 650 000 barils par jour. Le nouveau port pourrait également soulager la congestion des ports d’Apapa et Tin Can Island. Ces deux principaux ports du pays font face à des défis de capacité depuis plusieurs années. Le gouvernement nigérian a d’ailleurs investi plus d’un milliard USD pour étendre les infrastructures portuaires existantes.

Impact sur le paysage portuaire nigérian

La construction de ce nouveau port pourrait avoir un impact significatif sur le paysage portuaire du Nigéria. Il pourrait concurrencer le port de Lekki, inauguré en 2023, sur les volumes de fret conteneurisés. La proximité géographique des deux ports intensifiera la compétition. Cependant, ce projet a également le potentiel de renforcer la capacité portuaire globale du pays. Il répondra ainsi à la demande croissante en infrastructures portuaires.

Le port de Lekki, avec ses installations modernes, constitue un concurrent sérieux. Toutefois, le nouveau port de Dangote pourrait se spécialiser dans le transport de marchandises en vrac. Cette spécialisation complémentaire pourrait réduire la concurrence directe entre les deux ports. Le développement de ce méga-port témoigne de l’ambition de Dangote de diversifier ses activités et de renforcer sa position de leader économique en Afrique. Il s’agit d’un projet d’envergure qui pourrait transformer le paysage économique de la région.