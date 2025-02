La jeune chanteuse nigériane Morravey est revenue récemment sur les circonstances de sa rencontre avec l’homme qui a changé sa vie. Il s’agit en effet de la star de l’Afrobeat, Davido.

Signée par Davido, Morravey revient sur son parcours et ses débuts difficiles

Morravey est aujourd’hui l’une des artistes les plus en vue du label DMW de Davido. À seulement 20 ans, elle s’est imposée dans l’univers de l’afrobeat, notamment grâce à son premier album, qui a marqué les esprits des fans du genre. Membre de la nouvelle génération d’artistes nigérians qui dominent les charts, elle s’est confiée sur son parcours et les défis qu’elle a traversés avant d’être repérée par la superstar, Davido.

Dans une récente interview, la chanteuse de Magician a révélé qu’elle ne se destinait pas forcément à une carrière musicale et encore moins à être recrutée par Davido. « Il m’a envoyée un message alors que j’étais malade, l’écran de mon téléphone était même cassé. À ce moment-là, j’étais au plus bas. Il m’a dit qu’il aimait ma voix et qu’il voulait me signer. J’ai donné le numéro de ma mère, et c’est ainsi que tout a changé », a-t-elle confié.

Encore reconnaissante envers Davido, Morravey peine à croire qu’elle fait désormais partie du prestigieux label DMW. Consciente de sa chance, la jeune chanteuse entend bien en tirer le meilleur et continuer à faire vibrer ses fans avec sa musique.