Le célèbre comédien nigérian Ajebo a récemment appelé les grands noms de la musique locale à s’unir pour construire une salle de concert standard au Nigeria.

Ajebo critique les dépenses des stars en voitures de luxe et propose une alternative lucrative

D’après le Daily Sun, les artistes nigérians figurent parmi les plus influents d’Afrique, avec des stars comme Wizkid, Davido, Burna Boy, Tiwa Savage et Asake ayant déjà rempli l’O2 Arena de Londres (20 000 places) à plusieurs reprises. Ajebo estime qu’au lieu de consacrer une part importante de leurs revenus à des voitures de luxe en 2025, ces artistes devraient envisager d’investir dans une infrastructure locale capable d’accueillir entre 20 000 et 50 000 spectateurs.

« Nos artistes se produisent dans de grandes arènes internationales, mais ici au Nigeria, à l’exception de l’Eko Convention Center (6 000 places), il n’y a pas de salles de concert véritablement standards », a-t-il déclaré. Le comédien a ajouté que ce type d’investissement pourrait rapporter gros : « Nous ne pouvons pas leur dicter comment dépenser leur argent, mais si deux ou trois artistes décident d’unir leurs ressources au lieu d’acheter des voitures de luxe en 2025, ils pourraient construire une salle moderne qui multiplierait leur investissement par cent. »

Ajebo encourage les artistes nigérians à réfléchir à long terme et à développer des infrastructures qui renforceront la scène musicale locale tout en offrant une expérience inégalée à leurs fans.