La nouvelle du décès de Jocelyne Wildenstein, figure emblématique de la jet-set et connue sous le surnom de « femme chat », à l’âge de 79 ans à Paris, est la principale actualité du jour. La nouvelle, confirmée par son compagnon, a secoué le monde de la presse people et de ses nombreux admirateurs.

Le décès de la “Femme Chat” Jocelyne Wildenstein, entre mystère et controverse

Née Jocelyne Perisset à Lausanne, en Suisse, Jocelyne Wildenstein était une personnalité publique, à la fois adulée et critiquée pour son recours extrême à la chirurgie esthétique. Ses nombreuses interventions, qui lui ont valu le surnom de « femme chat », ont fait d’elle une icône controversée. Pourtant, elle a toujours démenti les rumeurs selon lesquelles elle aurait modifié son apparence pour ressembler à un félin ou pour plaire à son mari, Alec Wildenstein.

Avec plus de 1,1 million d’abonnés sur Instagram, elle restait connectée à son public avec lequel elle partageait son mode de vie extravagant et ses réflexions sur la beauté. « Quand on se regarde dans le miroir, c’est pour soi-même », affirmait-elle pour défendre son droit à l’expression personnelle à travers son apparence.

Mort de Jocelyne Wildenstein : l’icône de la chirurgie esthétique disparaît

Mariée à Alec Wildenstein, célèbre marchand d’art, leur relation tumultueuse a été suivie de près par les médias du monde entier. Leur divorce retentissant en 1999, marqué par des révélations croustillantes et des sommes astronomiques, a renforcé l’aura mystique autour de Jocelyne Wildenstein.

Décédée d’une embolie pulmonaire dans un palace parisien, elle laisse derrière elle une empreinte inoubliable. Entre fascination et critique, Jocelyne Wildenstein restera une figure non négligeable de la culture pop et de la transformation extrême en France.