L’Europe, abrite des fortunes colossales qui rivalisent avec les plus grands noms mondiaux. Fin mars 2025, le classement des milliardaires révèle un trio de tête européen exceptionnel, chacun ayant bâti un empire dans des secteurs emblématiques : le luxe, la mode et la cosmétique.

Bernard Arnault : l’empereur du luxe (175 milliards de dollars)

Bernard Arnault, à la tête du groupe LVMH, domine le monde du luxe avec une fortune estimée à 175 milliards de dollars, témoignant de son sens aigu des affaires et de sa capacité à anticiper les tendances du marché. Il demeure le seul Européen capable de rivaliser avec les figures emblématiques telles qu’Elon Musk, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg.

Amancio Ortega : le maître de la mode (100 milliards de dollars)

Amancio Ortega, fondateur du groupe Inditex et de la marque Zara, incarne le succès discret et la réussite fulgurante dans le secteur de la mode. Sa fortune, estimée à 100 milliards de dollars, témoigne de sa vision révolutionnaire de la « fast fashion » et de son sens aigu des affaires. À près de 89 ans, il a transmis son empire à sa fille en 2022.

Lire aussi : 55 compagnies aériennes africaines interdites d’opérer en Europe



Françoise Bettencourt Meyers : l’héritière de la beauté (79,5 milliards de dollars)

Françoise Bettencourt Meyers, héritière de l’empire L’Oréal, représente l’élégance et la réussite dans le monde de la cosmétique, avec une fortune de 79,5 milliards de dollars. Première femme à avoir franchi le cap symbolique des 100 milliards de dollars, elle reste une figure emblématique du monde des affaires, même après son retrait de la vice-présidence du conseil d’administration.

Ces trois personnalités illustrent la diversité et la puissance de l’économie européenne, où le luxe, la mode et la cosmétique occupent une place de choix, façonnant les tendances mondiales et inspirant les générations futures.