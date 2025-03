Le 5 avril 2025, la première édition du Forum Repats Paris se tiendra aux Salons Hoche, dans le 8ᵉ arrondissement de la capitale française. Cet événement représente une opportunité pour les membres de la diaspora africaine de s’informer sur les démarches à suivre pour concrétiser leurs projets sur le continent. Ce rendez-vous B to B permettra aux experts d’apporter des solutions aux problématiques rencontrées par les membres de la diaspora et mettre en avant les opportunités liées au retour et à l’investissement en Afrique.

Forum Repats Paris : une conférence d’experts sur les industries culturelles et créatives

Le Forum Repats Paris proposera une conférence animée par des spécialistes issus de divers secteurs des industries culturelles et créatives africaines. Parmi les panélistes, on retrouvera notamment :

• Ambre Delcroix, promotrice des acteurs des industries culturelles et créatives en France. • Gopal Dagnogo, artiste peintre reconnu sur la scène internationale. • Marc-André Niang, directeur de Warner Music Afrique Francophone. • Alain Bidjeck, consultant en ingénierie culturelle et fondateur du Moc.

Le forum sera inauguré par Me Pierre DJEMIS, Directeur Général de PKD World. Il mettra en avant la promotion des investissements directs étrangers en Afrique et en Côte d’Ivoire plus particulièrement.

Sous la modération de Stéphane Tchiffro, journaliste à la RTI, cette conférence portera sur le thème : « Les industries culturelles et créatives africaines : un nouveau pilier du développement économique ».

Au programme, une projection du reportage du Forum Repats Abidjan 2024, ainsi qu’un film sur les industries culturelles et créatives. Partenaire du Ministère du Tourisme ivoirien, le Forum Repats Paris diffusera également un film de Côte d’Ivoire Tourisme pour valoriser les opportunités d’investissement dans le pays.

Marc-André Niang évoquera la vision de Warner Music en Afrique Francophone ainsi que son positionnement dans son secteur.

Ambre Delcroix, journaliste et accompagnatrice de nombreux acteurs du secteur, partagera par ailleurs son expertise sur la croissance des industries culturelles et créatives en Afrique.

L’événement se déroulera de 9h à 18h dans un cadre propice aux échanges, aux débats et aux opportunités de collaboration entre entrepreneurs, artistes, investisseurs et décideurs intéressés par le dynamisme culturel africain.

Cette première édition du Forum Repats Paris s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour connecter la diaspora aux initiatives africaines et mettre en lumière les enjeux économiques et culturels du secteur.