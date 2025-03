Primé aux Trace Awards 2025, Didi B se voit obligr de revoir son calendrier dans le cadre de sa tournée MOJO Hope Tour Stadium. Découvrez les nouvelles dates.

Pourquoi la tournée de Didi B a été décalée ? Découvrez les raisons et les nouvelles dates

Les fans de Didi B devront patienter avant de voir leur artiste favori enflammer les plus grands stades de Côte d’Ivoire. Initialement prévue plus tôt dans l’année, la tournée MOJO Hope Tour Stadium a été décalée en raison d’un calendrier sportif chargé dans les enceintes concernées. Ce report s’explique par l’organisation de plusieurs compétitions internationales, notamment : les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 – Zone Afrique, la Coupe de la Confédération CAF, la Coupe d’Afrique des Nations U20. Ces événements, qui se dérouleront entre avril et mai 2025, mobiliseront les stades de Korhogo, Bouaké et Abidjan, obligeant l’artiste et son équipe à revoir leur programmation.

Toutefois, la tournée n’est pas annulée ! Didi B a travaillé en collaboration avec l’Office National des Sports pour fixer de nouvelles dates : Abidjan – 3 mai 2025 (Stade Félix Houphouët-Boigny) ; Bouaké – 7 juin 2025 et Korhogo – 7 août 2025