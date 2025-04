Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome (Céna) s’active pour l’organisation des élections générales prévues pour l’année 2026. Pour cette première expérience, la structure électorale travaille sur les moindres détails pour une réussite totale. Ce mardi 08 avril, elle dévoile le chronogramme des opérations.

Bénin : le chronogramme des élections générales disponible ce mardi

La Céna publie ce jour le chronogramme des élections générales de 2026. Cette première étape va lancer le compte à rebours de l’année électorale qui s’annonce à grands pas. Même si pour le moment on observe une sorte de timidité au niveau des organisations politiques, l’échéance n’est plus loin.

Le chronogramme permettra à tous les acteurs impliqués et aux électeurs d’avoir une idée assez claire sur les grandes activités prévues et les dates de réalisation. Cette action de la Céna relève d’un acte de transparence qui renforce la volonté de l’institution à tenir des élections apaisées et crédibles.

A lire aussi : Bénin : le Code électoral corsé par le camp présidentiel

Après la publication du chronogramme, la Céna reviendra vers les acteurs politiques et les électeurs pour dévoiler le calendrier des opérations électorales. Selon le Code électoral en vigueur, ce calendrier est rendu public quatre-vingt-dix jours (90) avant la date du scrutin. Il est publié par voie de presse et par tous les autres moyens de communication appropriés.

Présidentielle 2026 au Bénin : les candidats connus dès octobre 2025, une première depuis 1990

Les Béninois connaîtront les candidats à l’élection présidentielle de 2026 bien avant l’échéance. En effet, la date limite de dépôt des candidatures à la Commission électorale nationale autonome (Cena) est fixée au 11 octobre 2025, soit plus de sept mois avant la fin du mandat du président Patrice Talon, prévue pour le 23 mai 2026. Une situation inédite depuis le retour au pluralisme démocratique en 1990.

Cette nouveauté découle de la loi n°2024-13 modifiant et complétant la loi n°2019-43 portant Code électoral, adoptée par l’Assemblée nationale le mardi 5 février 2024.

Selon l’article 40 nouveau de cette réforme, la déclaration de candidature à l’élection présidentielle doit désormais être faite 180 jours avant le premier tour du scrutin, soit six mois exactement.

A lire aussi : Élections générales de 2026 au Bénin : Patrice Talon anticipe

Le premier tour de l’élection présidentielle est, quant à lui, fixé au 12 avril 2026, conformément à l’article 42 nouveau, qui établit que ce scrutin se tient le deuxième dimanche d’avril de l’année électorale.

Jusqu’en 2021, les candidatures étaient déposées 50 jours avant le début de la campagne électorale. La nouvelle disposition marque donc une avancée significative dans la planification du processus électoral.

Autres échéances importantes

La réforme précise également que : la déclaration de candidature pour les élections législatives doit être faite 60 jours avant le scrutin et celle des élections communales et municipales doit être déposée 65 jours avant.

Ces deux scrutins, qui seront couplés, sont prévus pour le 11 janvier 2026, conformément à l’article 153-1 de la Constitution.