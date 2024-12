Vendredi dernier, Pat Sako, leader vocal d’Espoir 2000 et désormais seul membre clé du groupe, s’est exprimé. C’était bien évidemment lors d’une conférence de presse pour le lancement de l’album Tableau Blanc. Le musicien a abordé le futur du célèbre groupe ivoirien Espoir 2000.

Pat Sako répond : Espoir 2000 ne disparaîtra pas après Tableau Blanc

Pat Sako s’est exprimé lors d’une conférence de presse pour le lancement de l’album Tableau Blanc. Cet opus, enregistré en collaboration avec son défunt acolyte Valery, marque une étape importante dans l’histoire de ce duo emblématique qui a profondément marqué la scène musicale ivoirienne. La grande question était sur toutes les lèvres : après cet album, Espoir 2000 survivra-t-il ou Pat Sako décidera-t-il de poursuivre en solo ?

Lors de cette soirée mémorable, organisée au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, le chanteur a répondu aux interrogations. « Je ne connais pas beaucoup d’artistes qui ont envie de s’éteindre. Nous en sommes à notre 7ᵉ album, et nous essayons toujours de faire mieux pour satisfaire tous les Ivoiriens et le monde entier. Nous espérons aller encore plus loin avec le prochain album. Espoir 2000, c’est tout un espoir, une aventure. Franchement, nous ne sommes pas prêts à disparaître. »

Des déclarations qui reflètent la détermination de l’artiste à honorer l’héritage musical du groupe tout en écrivant un nouveau chapitre de son histoire.