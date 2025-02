En dépit de son grand succès en Afrique et à l’international, Fally Ipupa n’a pas encore réalisé l’un de ses plus grands rêves. L’artiste a dévoilé cette grande ambition lors d’une interview.

Fally Ipupa, un Grammy en ligne de mire ! Son plan pour y arriver

Si depuis 2010, Fally Ipupa assiste régulièrement aux plus grands événements musicaux mondiaux, à une époque où les artistes africains y étaient encore peu représentés, le Congolais rêve toujours des Grammy Awards. « Mon plus grand rêve en tant qu’artiste, c’est de gagner un Grammy Award. », a-t-il même confié lors d’une très récente interview.

Dans ce but, en 2024, Ipupa a adopté une nouvelle approche en collaborant avec le pianiste britannique Alexis Ffrench et le violoncelliste américain Kevin Olusola. De cette alliance naît « Soar », un titre fusionnant musique classique et sonorités africaines, qui séduit le public international et attire l’attention des critiques. Cette performance originale est même proposée pour une nomination aux Grammy Awards 2025, dans la catégorie Meilleure performance musicale.

Cependant, malgré cette avancée majeure, Fally Ipupa ne figure pas parmi les nominés. Une absence notable qui contraste avec la forte représentation des artistes nigérians, omniprésents dans les catégories africaines des Grammy Awards.

Un défi pour les artistes francophones

Une situation qui illustre la difficulté pour les artistes francophones de s’imposer sur une scène musicale largement dominée par l’industrie anglophone. Loin de se décourager, Fally Ipupa poursuit son ascension. Il multiplie les collaborations internationales et élargit continuellement son audience. Son style unique, mêlant rumba congolaise, pop et influences urbaines, lui permet de toucher un large public et de rester une figure incontournable de la musique africaine.

En participant aux plus grandes scènes musicales et en expérimentant de nouvelles sonorités, la star congolaise garde le cap vers son objectif ultime : remporter un Grammy Award.