FIFF Cotonou : la 4e édition placée sous le thème « Créativité »

La quatrième édition du Festival international des films de femmes de Cotonou (FIFF Cotonou) s’ouvre le 3 février 2026 dans la capitale économique du Bénin. Cette édition, placée sous le thème : « Femmes, libérez votre créativité », est porteuse d’innovations. Le choix de ce thème est justifié par la promotrice de l’événement, qui évoque la nécessité de célébrer la créativité des femmes dans le cinéma.

FIFF Cotonou 2026 : 18 films en compétition, 5 prix à la clé

Contrairement aux précédentes éditions où les thèmes étaient liés aux violences faites aux femmes et à leurs souffrances, le FIFF Cotonou 2026 veut révéler et célébrer la grandeur et la compétence des femmes dans le cinéma. À travers le thème « Femmes, libérez votre créativité », les organisateurs entendent mettre en lumière les femmes qui réalisent des merveilles dans l’acting, la décoration, le maquillage et bien d’autres métiers liés au secteur du cinéma.

La 4e édition du FIFF Cotonou, c’est trois innovations majeures : la traduction instantanée (français-anglais) des différentes interventions ; la soirée « Shorts Shorts Short » ; et, pour finir, la cérémonie de clôture qui se déroulera à la Place de l’Amazone et abritera la remise des prix aux lauréats. Le FIFF, c’est aussi des panels d’échanges et des masterclasses animés par des professionnels avertis.

18 films en compétition pour 5 distinctions

Sur les 216 films enregistrés en phase préliminaire, 18 ont été finalement retenus. Les réalisatrices en compétition proviennent de 16 pays africains et convoitent 5 prix. Le grand prix, intitulé Amazone d’or, sera décerné au meilleur film. Le prix de l’Amazone du scénario récompensera la meilleure histoire. L’Amazone du documentaire distinguera le meilleur film documentaire, l’Amazone du jury sera attribuée au coup de cœur du jury, et l’Amazone de l’interprétation récompensera la meilleure actrice. La Côte d’Ivoire est représentée dans cette compétition par Fleur Kouadio, réalisatrice d’un court métrage de fiction.