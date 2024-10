Le panafricaniste béninois Kemi Seba, placé en garde à vue par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) pour des soupçons d’ingérence étrangère, a été libéré ce jeudi, sans qu’aucune poursuite ne soit engagée pour l’instant. Mais le parquet a précisé que l’enquête préliminaire se poursuit.

Kemi Seba remis en liberté

L’activiste béninois Kemi Seba, placé en garde à vue depuis le 14 octobre 2024 pour des soupçons d’ingérence étrangère, a été relâché sans poursuite pour le moment, a annoncé le parquet de Paris le 17 octobre. Sa garde à vue a été levée le 16 octobre, mais l’enquête préliminaire se poursuit.

Arrêté pour « intelligence avec une puissance étrangère » pour nuire à la France, Kemi Seba encourait jusqu’à 30 ans de prison selon son avocat. Me Juan Branco redoutait également extradition de son client vers le Bénin où il risquerait jusqu’à la perpétuité. Mais in fine, Kemi Seba s’en sort bien pour le moment.

Il s’était rendu en France avec un passeport diplomatique nigérien et un visa Schengen d’une durée d’un an, selon ses proches. Selon un communiqué de l’ONG Urgences Panafricanistes, leur leader est parti en France pour rencontrer des opposants béninois et un proche.