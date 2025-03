Cela fait un moment qu’une rumeur circule selon laquelle Francis Ngannou, champion du monde de la Professional Fighters League (PFL), serait sur le point de quitter l’organisation dirigée par Donn Davis. Face aux rumeurs, le patron de la PFL dément fermement.

Francis Ngannou va-t-il quitter la PFL ? Donn Davis brise le silence

Donn Davis, président de la PFL, a tenu à mettre fin aux spéculations entourant l’avenir de Francis Ngannou au sein de l’organisation. Selon lui, ces allégations sont totalement infondées. « Ce n’est pas vrai, c’est une fake news. Francis a encore au moins un combat à disputer en PFL. De plus, il est un partenaire à long terme en tant que président du PFL Afrique », a-t-il affirmé.

En janvier dernier, Donn Davis avait dévoilé les grandes lignes du programme de Francis Ngannou pour 2025. Selon lui, l’athlète camerounais devrait concilier MMA et boxe au cours de l’année. « Ce que je pense que les fans verront cette année, c’est un combat de MMA en PFL et un combat de boxe pour Francis. Les fans auront donc droit à un combat dans chaque discipline. Si je devais deviner, je dirais que la boxe sera sa priorité, vu les offres incroyables qu’il a dans ce domaine. Je ne veux pas m’avancer sur ce sujet, car c’est à lui de faire l’annonce, mais je pense que la boxe viendra en premier et que le MMA suivra ensuite », avait-il expliqué dans un entretien accordé à MMA Fighting.

Ngannou, qui est aujourd’hui l’une des figures les plus influentes du MMA mondial, pourrait ainsi jongler entre les deux disciplines, offrant aux fans des combats spectaculaires aussi bien sur le ring que dans la cage.