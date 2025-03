La communication officielle, n’est pas encore tombée. Une chose est sûre, deux frères de l’ancien Premier ministre Henri Marie Dondra, ont été interpellés dans la nuit du 19 au 20 mars 2025 à Bangui. Il s’agit de Christian Dondra et Eusèbe Dondra, qui sont respectivement, notaire et cadre au Ministère des Finances et du Budget à Bangui.

D’après les premières informations relayées par les médias Centrafricains, ils sont conduits dès leurs arrestations, à l’Office Central de Répression du Banditisme (OCRB) à Bangui. A ce niveau de la procédure, ils sont poursuivis pour « tentative d’empoisonnement et tentative de coup d’état » en Centrafrique.

Selon l’élément sonore qui circule depuis ce matin et les incriminant, on entend une voix attribuée à Christian Dondra. Ce dernier dans cet élément sonore, est entrain de convaincre une Centrafricaine à offrir à Sani Yalo, Conseiller de Faustin-Archange Touadéra, une bouteille de Whisky empoisonnée et un cigare.

D’après toujours cet élément sonore dont notre rédaction a pu consulter, cette Centrafricaine est chargée de persuader Sani Yalo, à pouvoir remettre le colis empoisonné, au Président Centrafricain Faustin-Archange Touadéra. Pour le moment, l’élément sonore enregistré est en cours d’authentification, et les prévenus sont toujours entre les mains des enquêteurs.

Ces deux arrestations, avaient généré une manifestation de la famille des prévenus devant l’OCRB ce matin à Bangui. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le père des prévenus, dénonce une manœuvre du pouvoir de Bangui. La manœuvre serait orchestrée, afin d’affaiblir l’ancien Premier ministre Henri Marie Dondra.

L’ancien Premier ministre Henri Marie Dondra, qui était un allié de Faustin-Archange Touadéra, s’est dissocié de ce dernier en créant en 2023 son Parti politique, Unité Républicain (UNIR). En ce moment, son parti se prépare activement pour les prochaines élections présidentielles en Centrafrique. S’agissant de l’arrestation de ses deux frères, sa prise de parole est encore attendue.