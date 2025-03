L’annonce de la candidature d’Alassane Ouattara à la présidentielle d’octobre 2025 se précise. Des membres du RHDP, parti au pouvoir, assurent que l’investiture du président sortant comme candidat de la mouvance présidentielle est imminente.

Côte d’Ivoire : le RHDP prépare l’investiture d’Alassane Ouattara

Président sortant, Alassane Ouattara continue d’entretenir le mystère sur sa candidature pour un 4ᵉ mandat. Pendant ce temps, les appels de ses partisans se multiplient. Ces derniers font de lui leur « candidat naturel ».

Dans une récente déclaration, le porte-parole du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), Kobenan Kouassi Adjoumani, a assuré qu’Alassane Ouattara sera « bientôt investi ». À l’en croire, le RHDP n’a pas d’autre candidat qu’Ouattara, et c’est avec lui que le parti présidentiel compte remporter l’élection du 25 octobre prochain.

Pendant ce temps, Alassane Ouattara reste plongé dans un lourd silence. Certes, lors d’un discours en janvier 2025, il a affirmé être encore en pleine forme pour continuer le travail, mais il avait également précisé qu’il n’avait pas encore pris de décision.

A lire aussi : Alassane Ouattara : indécision sur la candidature de 2025

Le RHDP n’envisage visiblement aucun plan B et investit déjà toute son énergie pour faire triompher la candidature de son leader charismatique. Selon certains observateurs, l’activisme du parti autour de Ouattara montre qu’il va probablement répondre oui à l’appel de ses militants. La date de son investiture n’est pas précisée, mais le temps presse, et Ouattara doit s’exprimer pour situer les uns et les autres.

Selon Tidjane Thiam, un adversaire de taille pour le pouvoir, la candidature annoncée d’Alassane Ouattara est une violation de la Constitution. Au-delà, il estime qu’en 15 ans de gouvernance, le RHDP n’a pas un bilan suffisant pour solliciter un nouveau mandat auprès des Ivoiriens.