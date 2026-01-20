© Extradition de Damiba, le Togo, un pays de confiance pour l'AES ?

L’extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba par le Togo vers le Burkina Faso, plus que le résultat d’une coopération, est un nouveau contrat de confiance avec les pays de l’AES. Le pays de Faure Gnassingbé, proche des États du Sahel, vient peut-être de démontrer sa sincérité de ne plus servir de base arrière pour les pays de l’AES.

Paul-Henri Sandaogo Damiba livré au Burkina Faso, l’AES doit-elle baisser la garde ?

Ces dernières années, la configuration de l’Afrique de l’Ouest a changé. Il y a d’un côté la CEDEAO (12 pays), et l’AES, composée du Mali, du Niger et du Burkina Faso. La particularité de ces trois pays est qu’ils sont dirigés par des putschistes. Assimi Goïta (Mali), le général Abdourahamane Tiani (Niger) et le capitaine Ibrahim Traoré (Burkia Faso).

Dans le cas du Burkina, c’est un putschiste, Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a été évincé par Ibrahim Traoré. Depuis sa perte du pouvoir, Damiba résidait au Togo où il était censé vivre un exil paisible.

En total manquement aux conditions de son exil au Togo, Paul-Henri Sandaogo Damiba aurait été impliqué dans des actions subversives. Dans le même temps, le Togo, proche de la confédération AES se devait de donner des garanties de sincérité. Certains rapports indiquent que le pays du Président du Conseil du Togo pense à intégrer l’AES.

Le geste amical du Togo

Dans ces conditions, le Togo ne peut que montrer des signes de bonne foi. Sa proximité avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger intriguait avec la présence de Damiba à Lomé.

Si certains Burkinabés actifs dans la déstabilisation de leur pays, selon Ouaga, sont en paix en Côte d’Ivoire et au Bénin, le Togo, du fait de son positionnement stratégique entre la CEDEAO et l’AES, ne pouvait que coopérer pour ne fâcher personne.

Les accusations qui ont coulé Damiba

Au Faso, des preuves de l’implication de Damiba dans la dernière tentative de coup d’Etat ont été divulguées par le gouvernement. Plusieurs soldats et hommes d’affaires impliqués dans le projet désignent l’ex-président comme cerveau du coup déjoué début janvier 2026.

Après une demande d’extradition engagée auprès du Togo, l’administration Faure Gnassingbé a donné son aval pour ramener l’ancien chef d’État chez lui au Burkina Faso. Dès le 16 janvier 2026, Damiba, arrêté à sa résidence du Togo, a fait l’objet d’une procédure accélérée qui a débouché sur son extradition le samedi 17 janvier 2026.

Ibrahim Traoré rassuré par le Togo ? Le cas de la Côte d’ivoire

Un ennemi de moins, donc, pour Ibrahim Traoré, qui va continuer de se concentrer sur la lutte contre le terrorisme.

Cette issue avec le Togo pourrait-elle inspirer les autorités ivoiriennes, accusées par Ouaga d’offrir gîte et couvert à ses déstabilisateurs ?

Blaise Compaoré, l’ancien président burkinabè, et ses proches, sont en Côte d’Ivoire depuis la fin de leur régime. Pour empêcher l’extradition du tombeur de Thomas Sankara, la nationalité ivoirienne lui a été octroyée. Le cas Damiba pourrait-il donner des idées aux autorités ivoiriennes ?

On se souvient cependant de l’extradition de Sia Popo Prosper par le Burkina Faso vers la C. Ce geste en apparence amical envers le régime de Laurent Gbagbo n’avait pas empêché les rebelles de Guillaume Soro, entraînés au Burkina Faso par sous protection de Blaise Compaoré, d’attaquer la Côte d’Ivoire.

À noter que la livraison de Sia Popo Prosper, auteur du braquage du siècle à la BCEAO, avait baissé la vigilance des autorités ivoiriennes. L’AES devra continuer de garder les yeux ouverts.