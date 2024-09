Patience Dabany, mère de l’ancien président Ali Bongo Ondimba, a quitté le Gabon il y a quelques jours. Elle a été évacuée en France pour des raisons de santé.

Gabon : Patience Dabany évacuée à Paris pour des raisons de santé

D’après Jeune Afrique, Patience Dabany, née Marie-Joséphine Kama, a été évacuée par avion médicalisé, comme rapporté ce lundi 23 septembre 2024. L’ancienne Première dame a quitté Libreville le vendredi 20 septembre.

La même source indique que la mère du président déchu Ali Bongo Ondimba avait d’abord été soignée au Gabon, mais ses proches ont ensuite décidé de son évacuation pour un suivi médical plus approfondi.

Les dernières apparitions publiques de cette icône gabonaise remontent aux premiers jours suivant le coup d’État ayant renversé son fils. Elle avait alors exprimé son mécontentement face à la transition dirigée par Brice Clotaire Oligui.

Patience Dabany dénonçait notamment la détention arbitraire de son fils et l’interdiction de lui rendre visite. Après de vives protestations, elle a finalement été autorisée à rencontrer le président déchu. « Je veux seulement voir mon fils, soigner son pied et son bras. Oligui voit sa mère quand il le veut. Pourquoi m’empêche-t-il de voir mon fils ? », déclarait-elle dans des enregistrements audio et vidéo qui ont largement circulé sur les réseaux sociaux.

Marie-Joséphine Kama, née le 22 janvier 1941 à Brazzaville (République du Congo), est une femme politique et musicienne gabonaise. Elle devient, à 23 ans, l’épouse du président Omar Bongo, avec qui elle a eu Ali Bongo, président du Gabon de 2009 à 2023.