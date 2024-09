L’ancien directeur administratif et financier du ministère de la Santé du Sénégal est actuellement devant les juridictions du pays. Mamadou Fawzi Dione est poursuivi dans un dossier de détournement de deniers publics.

Mamadou Fawzi Dione, ancien directeur administratif et financier (Daf) de l’Agence de la réglementation pharmaceutique (Arp) au ministère de la Santé du Sénégal, connaît un mauvais temps présentement. Accusé des faits d’escroquerie sur les deniers publics et faux et usage de faux, le financier se retrouve aux mains des juridictions, au parquet de Dakar. Il a été arrêté par les éléments de la Sureté urbaine (Su).

Dans cette affaire dans laquelle se trouve l’ex-Daf, c’est l’ex-directeur de la santé Bernabé Gningue qui a porté une plainte contre le mis en cause. À noter qu’au Sénégal, c’est le vent de la transparence et de la reddition de comptes qui souffle actuellement avec le régime en place dirigé par Bassirou Diomaye Faye. Plusieurs personnes de l’ancien système de Macky Sall sont déjà épinglés par les forces de l’ordre et seront présentées au procureur du pool judiciaire financier.