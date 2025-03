Le Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, avance dans sa course à la présidentielle de 2025. Il a franchi avec succès les examens médicaux et linguistiques, conditions sine qua non pour tout candidat. Ces étapes, encadrées par la Constitution, garantissent l’aptitude des prétendants à la magistrature suprême.

Examens médicaux et linguistiques : une formalité accomplie

Le 6 mars 2025, le Général Oligui Nguema s’est rendu au Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL) pour la visite médicale réglementaire. L’objectif était de s’assurer de sa capacité physique et mentale à diriger le pays. L’article 43 de la nouvelle Constitution exige cette évaluation pour tous les candidats. Les autorités sanitaires ont accueilli le Président de la Transition. Ils ont procédé aux examens nécessaires dans le respect des protocoles établis. La transparence du processus a été ainsi assurée.

Dans la même journée, il a passé le test d’aptitude linguistique au Musée National. Une commission spécialisée a évalué sa maîtrise des langues. À l’issue de ces deux étapes, le Chef de l’État a salué le professionnalisme des équipes. Il a réaffirmé son engagement pour une gouvernance fondée sur l’éthique, la rigueur et la transparence.

Lire aussi : Présidentielle au Gabon : Brice Clotaire Oligui Nguema annonce sa candidature



Une candidature placée sous le signe de la « renaissance »

Brice Clotaire Oligui Nguema a officialisé sa candidature lors d’un discours à la Cité de la Démocratie. Il a mis en avant son bilan à la tête de la transition, débutée après le coup d’État du 30 août 2023. Il a présenté sa vision pour un Gabon en pleine « renaissance ». Les axes principaux de son projet sont la transformation locale des matières premières, la décentralisation et la réduction des inégalités.

Se décrivant comme un « simple citoyen », il a appelé les Gabonais à se rassembler autour de son projet. Il a déclaré que sa candidature répond à une conviction spirituelle : « L’Esprit Saint m’a parlé. Voilà pourquoi je me trouve devant vous. »

Le contexte politique et les défis à venir

La candidature du Général Oligui Nguema intervient dans un contexte politique particulier. Le Gabon est en transition depuis le coup d’État de 2023. Le pays doit relever de nombreux défis, notamment sur les plans économique et social. Le futur scrutin présidentiel constitue une étape cruciale pour l’avenir du Gabon.

L’annonce de la candidature de Oligui Nguema a suscité diverses réactions au sein de la population et de la classe politique. Certains saluent son engagement et sa vision pour le pays. D’autres expriment des réserves et appellent à un débat démocratique. La campagne électorale à venir s’annonce comme un moment clé pour l’avenir politique du Gabon.