Au Ghana, la télémédecine 3D émerge comme une solution prometteuse pour faciliter l’accès aux soins de santé. Actuellement en phase d’essai, cette technologie pourrait transformer les consultations médicales, en particulier pour les patients vivant dans des régions éloignées. L’initiative vise à réduire les déplacements coûteux et les défis logistiques associés aux consultations médicales traditionnelles.

Soins médicaux à distance

George Opoku, un agriculteur souffrant d’un sarcome à l’aisselle, a bénéficié d’une consultation à distance grâce à un véhicule équipé de la technologie 3D. « J’étais heureux de ne pas avoir à me rendre jusqu’à Korle Bu, car cela aurait coûté cher, notamment en termes de transport et d’hébergement », a-t-il déclaré. Les médecins ont pu observer son corps en 3D et évaluer son état de santé à distance. Cette technologie permet de transmettre instantanément des images du patient aux médecins, peu importe leur localisation.

Kwame Darko, chirurgien plasticien à l’hôpital universitaire de Korle-Bu, souligne l’importance de cette innovation. « Nous nous sommes rendu compte que les patients parcourent de très longues distances pour être examinés par l’un ou l’autre consultant, et qu’ils doivent parfois revenir pour être examinés par un autre consultant à une autre date », explique-t-il. La télémédecine 3D offre la possibilité de réunir des experts de différents endroits, au Ghana ou à l’étranger, pour discuter du cas d’un patient en temps réel.

Spencer Fowers, ingénieur principal du projet de télémédecine 3D de Microsoft, espère que cet essai démontrera la faisabilité de cette technologie au Ghana. Il envisage une éventuelle mise en œuvre dans d’autres pays africains. L’objectif est d’améliorer l’accès aux soins de santé pour les populations vivant dans des zones reculées, où l’accès aux spécialistes est limité.

Un avenir prometteur pour l’Afrique

La télémédecine 3D représente une avancée significative pour le système de santé ghanéen. Elle promet de réduire les inégalités en matière d’accès aux soins, en particulier pour les populations rurales. Cette technologie pourrait également désengorger les hôpitaux urbains, souvent surchargés.

L’essai mené au Ghana suscite l’intérêt d’autres pays africains, confrontés à des défis similaires en matière d’accès aux soins. La télémédecine 3D pourrait ainsi se déployer à plus grande échelle sur le continent, contribuant à améliorer la santé des populations.