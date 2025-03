Trois marins chinois, portés disparus après une attaque présumée de pirates au large des côtes ghanéennes, ont été retrouvés sains et saufs. L’annonce, faite par le ministère chinois des Affaires étrangères, soulage les familles et les autorités. Cet incident met en lumière les défis persistants de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée.

Détails de l’attaque et de la disparition

Le navire de pêche Mengxin I a subi une attaque jeudi dernier, perpétrée par sept individus armés. L’attaque s’est déroulée dans les eaux ghanéennes, peu avant 18 h (heure locale). Les assaillants ont ouvert le feu, incitant l’équipage à se mettre à l’abri. Après le départ des pirates, trois heures plus tard, le capitaine, le second et le chef mécanicien, tous de nationalité chinoise, manquaient à l’appel. Les autorités ghanéennes ont immédiatement suspecté un enlèvement.

Les forces armées ghanéennes ont rapidement lancé des opérations de recherche et de sauvetage. L’ambassade de Chine au Ghana a activé un mécanisme d’urgence, travaillant en étroite collaboration avec les autorités ghanéennes. Le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé ce lundi que les trois marins ont été retrouvés sains et saufs. « À l’heure actuelle, tous les membres de l’équipage sont sains et saufs », a déclaré le ministère.

Lire aussi : Ghana : tragédie sur le ring, un boxeur nigérian succombe



Sécurité maritime et coopération internationale

Cet incident souligne la nécessité d’une coopération renforcée pour assurer la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. La région est connue pour ses actes de piraterie, qui menacent la sécurité des navires et de leurs équipages. La collaboration entre les nations, comme celle entre la Chine et le Ghana, est essentielle pour lutter contre ces menaces. « La Chine continuera à travailler avec le Ghana pour garantir efficacement la sécurité des citoyens et des institutions chinoises au Ghana », a affirmé le ministère chinois des Affaires étrangères.

Les autorités ghanéennes et chinoises n’ont pas communiqué sur les circonstances de la réapparition des marins. Les opérations de sécurisation du golfe de Guinée se poursuivent.