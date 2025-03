Un événement bouleversant a frappé le monde de la boxe. Gabriel Aluwasegun Olanrewagu, boxeur nigérian de la catégorie poids léger, a perdu la vie lors d’un combat uu Ghana . L’incident tragique a eu lieu sous les yeux horrifiés des spectateurs, laissant un vide immense dans la communauté sportive.

Un combat qui tourne au drame au Ghana

Le combat, organisé par Osibor Boxing Promotions, se déroulait sans incident majeur jusqu’au troisième round. Les deux boxeurs échangeaient des coups avec intensité, quand soudain, Gabriel a vacillé et s’est effondré sur le ring. L’arbitre, Richard Amevi, a immédiatement interrompu le combat et appelé les secours. Malheureusement, malgré les efforts déployés, Gabriel a été déclaré mort à l’hôpital universitaire de Korle Bu.

Gabriel Aluwasegun Olanrewagu, surnommé « Success », était un boxeur expérimenté de 40 ans. Originaire de Lagos, au Nigeria, il avait un palmarès de 23 combats professionnels. Sa carrière, débutée en 2019, comptait 13 victoires, 8 défaites et 2 matchs nuls. « C’était un boxeur respecté, connu pour sa détermination sur le ring », a déclaré un membre de la communauté de la boxe. Son adversaire, Jonathan « Power for Power » Mbanugu, âgé de 22 ans, a exprimé sa profonde tristesse face à cet événement tragique. « Je suis dévasté. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches », a-t-il confié.

Enquête et hommages

Les autorités ghanéennes et nigérianes ont été informées de l’incident. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du décès de Gabriel. Son corps a été transféré à l’hôpital de Korle Bu pour une autopsie. La communauté de la boxe est en deuil. Les hommages affluent, soulignant la passion et le dévouement de Gabriel pour son sport. « Il était un exemple pour les jeunes boxeurs », a témoigné un entraîneur. « Sa mémoire restera gravée dans nos cœurs ».

La Ghana Boxing Authority et Osibor Boxing Promotions ont déposé un rapport officiel auprès de la police au Ghana. La Nigeria Boxing Authority a également été informée de l'incident. Le corps de Gabriel a été déposé au Korle Bu Teaching Hospital, en attendant l'autopsie.

La communauté de la boxe est sous le choc. Cet événement tragique soulève des questions sur la sécurité des boxeurs et les mesures de précaution prises lors des combats. La mémoire de Gabriel Aluwasegun Olanrewagu restera à jamais gravée dans l’histoire de la boxe.