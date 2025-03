Le rappeur congolais Gims s’impose comme la nouvelle référence du streaming mondial. Il a surpassé des stars internationales comme Ariana Grande et Rihanna.

Gims explose les records et devance Rihanna dans les classements mondiaux

L’année 2025 marque un tournant pour Gims, l’ex-membre de Sexion d’Assaut, qui domine les plateformes de streaming à une échelle jamais atteinte auparavant. Ses titres connaissent un succès phénoménal, non seulement en France, mais aussi à l’ international, devançant ainsi des icônes comme Shakira, Chris Brown et Karol G.

Avec plusieurs morceaux classés dans le Top 50 des titres les plus écoutés en France, Gims continue de battre des records. Son dernier hit « Ninao », inspiré d’un air folklorique géorgien, a conquis les plateformes musicales et s’est hissé en tête des recherches sur Shazam dans plus de 40 pays. Ce succès a entraîné une explosion des écoutes sur YouTube et Spotify, notamment en Géorgie, où l’artiste connaît un véritable engouement.

Gims, un artiste qui rivalise avec les plus grands

Le Global Digital Artist Ranking, qui évalue la popularité des artistes sur les plateformes numériques, place Gims parmi les 20 artistes les plus influents au monde. Il devance des légendes de la pop telles qu’Ariana Grande, Rihanna, Shakira et Chris Brown, se classant aux côtés de Bad Bunny, Kendrick Lamar et Lady Gaga. Les vidéos de « Diana » et « Ninao » ont suscité un énorme intérêt sur YouTube, tandis que le clip de « Baby » a dépassé les 3 millions de vues en seulement 13 jours. Cette dynamique prouve l’ attrait grandissant de Gims sur la scène musicale mondiale.

Avec une carrière en constante évolution, Gims dans son ascension fulgurante, démontre que le rap francophone s’impose comme un acteur clé de l’industrie musicale mondiale.