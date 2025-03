Après avoir soutenu des projets humanitaires lors de sa tournée et participé au titre engagé « Free Congo » de Gradur, Damso renforce son engagement en collaborateur avec le Sidaction. Cette fois, il prête sa voix à « Grand Soleil », un morceau collectif réunissant 18 artistes pour sensibiliser à la lutte contre le VIH/Sida.

Damso et 17 artistes unissent leurs voix pour le Sidaction avec « Grand Soleil »

Le titre « Grand Soleil », qui sortira le 14 mars, rassemblera plusieurs figures majeures du rap francophone et des artistes d’horizons variés. Parmi eux, sur retrouvera :

Damso

Youssoupha

Kalash Criminel

El Grande Toto

Fally Ipupa

Médine

Eddy de Pretto

Lous et les Yakuza

Adèle Castillon

Eva

Hoshi

Louane

Pomme

Juliette Armanet

Charlotte Gainsbourg

Pierre de Maere

Amadou et Mariam

Lucky Love See More

Cette collaboration inédite promet d’être un événement musical marquant, mêlant les univers du rap, de la pop et de la musique francophone pour une cause essentielle.

Un engagement fort de Damso et des artistes participants

Le Sidaction est entouré d’artistes engagés pour toucher un large public et sensibiliser à la lutte contre le VIH/Sida. Damso, qui ne cesse de mettre sa notoriété au service de causes humanitaires, montre une fois de plus que la musique peut être un puissant levier de mobilisation.

Avec cette initiative, les artistes espèrent éveiller les consciences et encourager la prévention, tout en apportant leur soutien aux personnes touchées par la maladie.