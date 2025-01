L’élection présidentielle en Guinée-Bissau se tiendra entre octobre et novembre, selon une annonce du président Umaro Sissoco Embalo.

Cette décision intervient alors que son mandat de cinq ans touche à sa fin. Le président a également confirmé que les élections législatives auront lieu cette année.

Guinée-Bissau : précision sur la tenue des élections

Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo a déclaré que son mandat de cinq ans s’achèvera le 4 septembre. Il a affirmé que l’élection présidentielle serait organisée entre octobre et novembre, en accord avec les lois du pays. « Mon mandat de cinq ans prendra fin le 4 septembre prochain et, conformément aux lois du pays, le scrutin devra se tenir entre octobre et novembre prochains », a-t-il indiqué. Cette annonce a été faite lors d’une adresse à la presse à Bissau.

Le président a aussi signalé que toute personne en désaccord avec cette décision pouvait saisir la Cour suprême de justice. « Ceux qui ne sont pas d’accord avec cette date, peuvent faire appel auprès de la Cour suprême de justice », a-t-il ajouté. Cette précision vise à assurer la transparence et le respect des règles électorales dans le pays.

Il a également confirmé que les élections législatives auront lieu cette année, sans donner de détails précis sur les dates. « Les législatives aussi auront bel et bien lieu cette année », a-t-il ajouté, renforçant ainsi l’engagement du gouvernement à organiser des élections dans les délais prévus.