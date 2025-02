Madagascar est frappée par des inondations dévastatrices. Les pluies torrentielles ont fait 22 morts et plus de 21 000 sinistrés. La situation reste critique, car plusieurs zones sont toujours sous l’eau. Les secours peinent à accéder aux populations touchées.

Madagascar : bilan humain et matériel alarmant après inondations

Les inondations à Madagascar ont des conséquences désastreuses. Le bilan humain s’alourdit de jour en jour. Vingt-deux personnes ont perdu la vie. Plus de 21 000 personnes sont sinistrées. La capitale, Antananarivo, est particulièrement touchée. On y dénombre 12 décès. Ces décès sont causés par des éboulements et des effondrements de maisons. Plus de 7 000 habitants ont dû quitter leur domicile. Ils ont trouvé refuge dans 32 centres d’hébergement provisoires.

Les dégâts matériels sont considérables. Près de 3 769 habitations ont été inondées. Vingt-deux maisons ont été totalement détruites ou gravement endommagées. Les zones inondées rendent difficile l’accès des secours. Les populations touchées sont isolées. La situation reste critique. Les autorités craignent une aggravation du bilan dans les prochains jours.

Conditions météorologiques extrêmes

Les inondations résultent de conditions météorologiques extrêmes. La zone de convergence intertropicale provoque d’intenses précipitations. La tempête tropicale Honde approche du sud-ouest de l’île. La forte tempête tropicale Garance sévit au nord-est. Ces tempêtes augmentent le risque de nouvelles pluies diluviennes. Les fleuves et rivières sont saturés. Ils ont débordé et inondé de vastes zones. Des quartiers entiers sont sous l’eau. À Antananarivo et dans les communes environnantes, l’alerte crue reste en vigueur.

« La situation est très préoccupante. Les pluies continuent de tomber et les rivières débordent. Nous faisons tout notre possible pour aider les sinistrés, mais les conditions sont difficiles », déclare un responsable du BNGRC.

La population malgache fait preuve de résilience face à cette catastrophe. La solidarité s’organise pour venir en aide aux personnes les plus touchées. Les autorités de Madagascar et les organisations humanitaires sont mobilisées. Elles travaillent ensemble pour apporter une aide d’urgence. Elles assurent l’hébergement, la nourriture et les soins médicaux.