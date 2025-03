Déployés en Guinée – Bissau dans le cadre des élections, les émissaires de la CEDEAO ont dû quitter le pays en urgence. Les membres de la délégation se sont repliés ce 1er mars après les menaces du président Umaro Sissoco Embalo.

Guinée – Bissau : une mission de la CEDEAO menacée par Umaro Sissoco Embalo

Une mission politique, conduite par la CEDEAO en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), s’est rendue en Guinée-Bissau du 21 au 28 février 2025. Déployée sur instruction de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, cette mission visait à soutenir les efforts des acteurs politiques et des parties prenantes en vue d’un consensus sur une feuille de route pour l’organisation d’élections inclusives et pacifiques en 2025.

Au cours de son séjour, la délégation a été reçue par le Président de la République, Umaro Sissoco Embalo, avant de mener de larges consultations avec les autorités gouvernementales, les institutions électorales, les représentants politiques, la société civile ainsi que divers partenaires internationaux. L’objectif était de recueillir les préoccupations des parties prenantes et d’encourager un dialogue constructif en faveur d’un cadre électoral consensuel.

Un projet d’accord sur la feuille de route électorale a été élaboré et soumis aux parties prenantes afin d’obtenir leur adhésion. Toutefois, la mission a dû quitter Bissau le 1er mars au matin, après que le président Embalo a proféré des menaces d’expulsion à son encontre.

Malgré ces tensions, la délégation entend remettre son rapport au Président de la Commission de la CEDEAO, accompagné de recommandations pour parvenir à un processus électoral apaisé. Elle appelle par ailleurs l’ensemble des acteurs politiques et les citoyens à préserver la paix et la stabilité du pays.