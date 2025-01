Le Nigéria recevra 52,88 millions de dollars de la part des États-Unis d’Amérique. Cette somme provient des biens confisqués à l’ancienne ministre nigériane en charge du pétrole (2010-2015), Diezani Alison-Madueke.

Accord entre le Nigéria et les États-Unis pour une restitution d’actifs sous forme de fond

Les États-Unis ont saisi des biens appartenant au Nigéria, mais qui étaient sous le contrôle de l’ancienne ministre du pétrole Diezani Alison-Madueke. Parmi ces biens figurent le superyacht Galactica Star (navire de croisière) et des propriétés immobilières de premier ordre situées à New York et en Californie. Ces saisies ont eu lieu sous la présidence de Goodluck Jonathan au Nigéria. Les biens, confisqués par les autorités américaines, sont désormais restitués sous forme de fonds. À cet effet, les deux États ont signé un accord le 10 janvier 2025 pour le rapatriement de 52,88 millions de dollars.

Clarification sur les biens confisqués au Nigéria

L’affaire, qui a débuté il y a plusieurs années, a été résolue grâce à l’initiative de recouvrement des avoirs appelée « Kleptocracy Asset Recovery Initiative ». Lancée par le ministère américain de la Justice, cette initiative a permis, à la suite d’une plainte déposée en 2017, de mettre en lumière l’affaire. Il convient également de noter que les autorités nigérianes ont joué un rôle clé dans cette enquête en fournissant des renseignements cruciaux.

Cet événement marque une étape importante dans la collaboration continue entre le Nigéria et les États-Unis pour lutter contre la corruption et récupérer les avoirs détournés. Il est également important de souligner que d’autres biens confisqués sont localisés au Royaume-Uni (en Europe).

Planification de l’utilisation des fonds rapatriés

Le Nigéria a déjà élaboré un plan pour l’utilisation des 52,88 millions de dollars rapatriés. Sur cette somme, 50 millions de dollars seront investis dans l’électrification rurale, tandis que 2,88 millions de dollars seront alloués aux subventions de l’Institut international pour la justice.