Guinée équatoriale : La Paz devient la capitale nationale

Guinée équatoriale : Malabo n’est plus la capitale

Vendredi 02 janvier 2026, au siège de la Présidence du Gouvernement à La Paz, dans la province de Djibloho, le Président de la République de Guinée équatoriale, S.E. Obiang Nguema Mbasogo, a officiellement proclamé La Paz capitale du pays. Ceci par la signature d’un décret-loi et d’une déclaration institutionnelle. La cérémonie s’est tenue en présence de hautes autorités de l’État, dont le Vice-Président chargé de la Défense et de la Sécurité, Teodoro Nguema Obiang Mangue, la Première Dame Constancia Mangue de Obiang, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, et responsables du PDGE. Une décision qui marque un tournant historique majeur du pays, 57 ans après l’indépendance proclamée en 1968. Elle s’inscrit dans la continuité de la politique de structuration territoriale engagée depuis le 3 août 1979.

“Je suis sur que nous ne regretterons pas cette décision,car elle nous apportera des avantages certains, en garantissant la stabilité politique de la Nation, et le développement des populations rurales du continent.”, a déclaré S.E. Obiang Nguema Mbasogo, Président de Guinée équatoriale. Le Chef de l’État a justifié le transfert de la capitale par des impératifs de sécurité nationale, rappelant que plusieurs attaques menées depuis l’étranger ont visé les institutions de l’État ces dernières années, notamment des braquages de banques à Bata, une tentative d’assaut contre le palais présidentiel à Malabo et la tentative de coup d’État de 2017, neutralisée à la frontière camerounaise dans le district de Ebibeyin. En installant le siège du pouvoir à La Paz, au cœur du territoire continental, les autorités entendent réduire les risques d’infiltration maritime, renforcer la défense nationale et promouvoir un nouvel équilibre politique, administratif et socio-économique, inspiré d’exemples internationaux et orienté vers la stabilité et le développement durable.

Le Chef de l’État a appelé le Gouvernement et l’ensemble des institutions constitutionnelles à accompagner la mise en œuvre de cette décision, présentée comme stratégique pour l’avenir du pays. Le transfert progressif des fonctions administratives et politiques vers la nouvelle capitale marque ainsi une étape déterminante dans le processus de consolidation de l’État et de modernisation de l’action publique en Guinée équatoriale.