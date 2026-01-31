Guinée-Bissau : l’opposant Domingos Simoes Pereira libéré

Détenu pendant le coup d’État survenu en novembre 2025, Domingos Simoes Pereira a été remis en liberté. Il est sorti dans la soirée du vendredi 30 janvier 2026. Libération obtenue grâce à la médiation du Sénégal dont le ministre de la Défense était à Bissau quelques heures avant la libération de l’opposant.

Après deux mois de détention, l’opposant Domingos Simoes Pereira a été libéré par les autorités militaires. Opposé à Umaro Sissoco Embalo à la présidentielle, le leader PAIGC a été arrêté alors que la victoire de l’opposition était pressentie. D’ailleurs, elle soupçonne le président déchu Umaro Sissoco Embalo d’avoir orchestré lui-même le coup d’État. L’objectif serait d’empêcher la manifestation de la vérité des urnes.

Domingos Sissoco Simoes est libéré, mais il n’est pas totalement sorti d’affaire. Il est toujours sous le coup d’accusation de détournement de deniers publics et sera gardé en résidence surveillée. Mais l’opposant voit déjà un début de dégel et de décrispation. Simoes invite les autorités militaires à aller loin pour une décrispation totale. À noter que d’autres détenus politiques ont été remis en liberté. Quant à l’opposant Fernandos Dias, challenger d’Embalo à la présidentielle, il est toujours exilé.

Pour rappel, en prenant le pouvoir de force, les militaires ont promis un retour rapide à l’ordre constitutionnel. Conformément à l’accord trouvé avec la CEDEAO, la transition doit s’achever dans un an. Pour montrer sa bonne foi, le régime militaire a déjà fixé la date du 6 décembre 2026 pour l’organisation des élections présidentielle et législatives.