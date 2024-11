En Guinée équatoriale, le scandale Baltasar Ebang Engonga pousse le gouvernement à prendre des mesures radicales pour garantir l’ordre dans l’administration. Ce mardi, le Vice-président de la République a annoncé l’installation de caméras de surveillances dans tous les bureaux étatiques.

Guinée équatoriale : suite aux s3xtapes de Baltasar Ebang Engonga, le gouvernement annonce des caméras dans les bureaux

Le gouvernement équato-guinéen prend très au sérieux l’affaire Baltasar Ebang Engonga. Après la suspension des agents de l’État impliqués dans ce scandale de mœurs, les autorités annoncent d’autres mesures pour prévenir de tels comportements. « Le Gouvernement mettra prochainement en œuvre l’installation de caméras de surveillance dans tous les bureaux des organes de l’État », a déclaré le vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangue.

Cette mesure vise à « garantir le respect de la loi par les fonctionnaires et à éradiquer les comportements indécents et illicites ». « Nous n’admettrons aucun acte répréhensible qui porte atteinte à l’intégrité de notre administration, et ceux qui se livrent à de telles pratiques feront face à des sanctions sévères », a ajouté le Vice-président de Guinée équatoriale.

Très actif sur le dossier, Teodoro Nguema Obiang Mangue est visiblement perturbé par l’acte posé par de Baltasar Ebang Engonga, qui a transformé les locaux de l’administration en un plateau de tournage pour des films pour adultes. On parle de plus de 400 vidéos tournés dans des bureaux, toilettes et autres endroits.