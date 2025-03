Un drame a frappé la station balnéaire d’Hurghada, en Égypte, ce jeudi. Un sous-marin touristique, transportant 45 passagers russes, a sombré en mer Rouge, emportant avec lui la vie de six personnes. L’accident a également fait neuf blessés, laissant derrière lui un sentiment de choc et de tristesse. Les équipes de secours ont réussi à sauver 29 personnes, mais la tragédie a jeté une ombre sur cette destination touristique prisée.

Plongée fatale au large d’Hurghada en Egypte

Le sous-marin, appartenant à l’hôtel Sindbad, effectuait une excursion régulière pour permettre aux touristes d’admirer les récifs coralliens. L’engin a quitté la côte vers 10 heures du matin, mais a coulé peu après, à environ un kilomètre du rivage. Les autorités consulaires russes à Hurghada ont confirmé la présence de passagers russes, dont des mineurs, à bord du sous-marin.

Les opérations de sauvetage ont été rapidement lancées, et 29 personnes ont été ramenées saines et sauves sur la plage. Les blessés ont été transportés à l’hôpital, où leur état est jugé stable. Le gouverneur de la mer Rouge, Amr Hanafi, s’est rendu sur place pour apporter son soutien aux victimes. Les circonstances exactes du naufrage restent floues et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident tragique.

Le sous-marin, conçu pour accueillir 44 passagers et deux pilotes, offrait une expérience unique : une plongée jusqu’à 25 mètres de profondeur pour explorer les merveilles sous-marines de la mer Rouge. Le site internet de la compagnie Sindbad Submarines, qui exploite le navire, vante les mérites de cette activité, populaire auprès des touristes. « Nous offrons à nos clients la possibilité de découvrir les récifs coralliens d’une manière unique et mémorable », peut-on lire. Malheureusement, cette excursion s’est transformée en cauchemar. Les autorités égyptiennes ont souligné que le chef d’équipage possédait les certificats nécessaires pour exploiter le sous-marin, ce qui soulève des questions sur les raisons de cet accident.

Egypte : un précédent inquiétant

Ce n’est pas la première fois qu’un accident maritime survient en mer Rouge. En novembre dernier, un yacht de tourisme a coulé après des avertissements concernant des eaux agitées, faisant au moins quatre morts. « La sécurité des touristes est notre priorité absolue », avait alors déclaré un responsable égyptien. Malgré ces déclarations, ce nouveau drame met en lumière les risques liés aux activités touristiques en mer. Les autorités égyptiennes doivent redoubler d’efforts pour garantir la sécurité des touristes et éviter que de telles tragédies ne se reproduisent.