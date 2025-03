En matière d’achat d’armes en Afrique, plusieurs pays se tournent vers la Russie pour s’approvisionner. Le pays de Vladimir Poutine a tissé des partenariats privilégiés sur le continent afin de faire couler très facilement ses armes.

Achat d’armes en Afrique : qui sont les principaux clients ?

L’Afrique est citée comme l’un des principaux marchés d’exportation d’armes de la Russie. Dans un rapport de l’Institut international de Stockholm de recherche sur la paix, sur la période 2018-2022, 40 % des importations africaines d’armes lourdes proviennent de la Russie, 16 % des États-Unis, 9,8 % de la Chine et 7,6 % de la France. Au total, Moscou livre des armes à 18 pays, principalement à l’Algérie et à l’Égypte.

De 2013 à 2017, la part des armes russes en Afrique subsaharienne est passée de 23 % à 26 % en 2018-2022. La Russie est présente sur le marché africain depuis les années 1970 ; elle équipe de nombreux pays en avions militaires et propose des services de réparation et de remplacement.

Achat d’armes en Afrique : classement des principaux clients de la Russie (2000-2021)

Rang Pays Volume d’armes exportées de 2000 à 2021 1 Algérie 12 333 2 Egypte 4 823 3 Soudan 989 4 Angola 652 5 Ouganda 642 6 Ethiopie 615 7 Nigeria 314 8 Maroc 156 9 Érythrée 130 10 Libye 90 Les chiffres en achat d’armes en Afrique depuis la Russie de 2000 à 2021. Source : Grey Report

Depuis 2017, le Mali a reçu des hélicoptères de combat Mi-35, Mi-171 et Mi-8, ainsi que des avions Su-25 et Albatros L-39. En 2019, l’Angola a acheté 12 chasseurs Su-30K pour un milliard de dollars et envisage d’assembler du matériel militaire russe sur son sol.

La Russie multiplie les accords de coopération militaire avec plusieurs pays africains :

2017 : Tchad, Niger, Nigeria, Zambie, Mozambique

2018 : Guinée, Soudan, Éthiopie, Centrafrique, RDC, Botswana, Madagascar

2019 : Mali, Congo, Angola

2021 : Mauritanie, Gabon

Depuis quelques années, la Russie s’intéresse particulièrement au marché sahélien, avec de nombreuses livraisons d’armes au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Après le départ forcé des troupes françaises de cette région, la Russie s’installe en maître avec des partenariats qui vont au-delà d’une simple exportation d’armes. Avec son groupe paramilitaire, elle est présente sur le terrain et prête main-forte aux armées locales.